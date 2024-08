Montalto, preoccupavano i furti nelle abitazioni. I presunti autori bloccati dalla polizia

Sarebbero passati inosservati se non fosse stato per la Polizia stradale di Cosenza Nord, che ha sgominato una presunta banda di ladri. Un’operazione che ha portato all’arresto di due persone, di nazionalità georgiana, dedite, pare, a furti nelle abitazioni. I due soggetti stavano svincolando dall’uscita dell’autostrada A2 nei pressi di Montalto Uffugo, quando, intorno alle ore 11, grazie ad un posto di blocco, posto in essere dai poliziotti della Stradale per i consueti controlli sul territorio, hanno fermato il veicolo sul quale i due viaggiavano.

Scattati i controlli e le perquisizioni all’interno della macchina i poliziotti hanno rivenuto arnesi dediti allo scasso e ai furti. Inoltre, i due uomini risultavano essere anche destinatari di mandati di arresto. Per entrambi sono scattate subito le manette e sono stati accompagnati dalla Polizia presso il carcere di Cosenza. Il materiale rinvenuto, come chiavi alterate, grimaldelli e passepartout necessari ai malviventi per scassinare anche serrature blindate, sono stati posti sotto sequestro, così come il veicolo sul quale viaggiavano.

I loro piani criminali, dunque, sono terminati nella mattinata di ieri, grazie all’intervento della Polizia Stradale di Cosenza Nord, presente con le loro operazioni di controllo sul territorio, finalizzate alla repressione di forme di criminalità organizzata. Tali episodi, però, fanno tornare alla ribalta il problema della sicurezza sul territorio di Montalto Uffugo. A rispolverare l’argomento e lanciare la petizione è un gruppo di cittadini che avanza la richiesta per il rafforzamento della pubblica sicurezza su tutto il comprensorio, nonché la realizzazione di una caserma nella zona valliva, precisamente nella frazione di Taverna.