Rassegna stampa 31-08-2024 edizioni Calabria

- Calabria, l’edilizia “malata” preoccupa l’Ance. "Nei cassetti fiscali fermi 200 milioni"

- Calabria, l’estate è ancora troppo... corta

- L’Alta velocità si ferma (almeno per adesso) a Praia a Mare

- Catanzaro, galleria Sansinato chiusa. Chiesto "l’intervento risolutivo" del prefetto

- Crotone il pestaggio di Davide Ferrerio: "l’aggressore fu istigato"

- Vibo, gincana tra i cantieri nel capoluogo. Partiti anche i lavori su viale Affaccio

- Lamezia, salta (ancora) l’assemblea di Sacal. Scontro tra Grandinetti e Mascaro

- Acqua e scuole, settembre “rovente” a Reggio Calabria

- Brogli a Reggio, gli indagati intercettati: "Va bene, non esageriamo allora. Inutilizzata la scheda del nonno"

- Reggio, l’arte e il bello colorano l’estate. Il Comune investe sulla cultura

- L'attentato a Borgo Croce, via alla raccolta fondi per il nuovo pulmino

- San Luca, morto il guardiano del santuario di Polsi. In “servizio” da 62 anni

- Palmi, bilancio della Varia “negato”: la minoranza scrive al prefetto

- Siderno, decreto ingiuntivo di 122mila euro. La Cassazione dà ragione all’Asp