Rende, il parco acquatico di S. Chiara in procinto di rifarsi il look

Novità importanti per il parco acquatico. Con Decreto del Ministero dell'Interno sono stati individuati gli enti beneficiari di un contributo per diverse infrastrutture. In particolare, il Comune di Rende è risultato assegnatario dei seguenti contributi: 161.426,50 euro per la progettazione definitiva ed esecutiva del ponte carrabile in viale dei Giardini; 227.206,96 euro per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di efficientamento energetico e integrazione spazi di sosta presso il parco acquatico Sportivo Santa Chiara.

Proprio per il parco, l'Amministrazione comunale, attraverso la triade commissariale, ha inteso avviare, secondo una procedura ad evidenza pubblica, una procedura per l'individuazione di un soggetto qualificato cui affidare la progettazione esecutiva, nonché i lavori di riqualificazione del parco acquatico-sportivo Santa Chiara e conseguente gestione della struttura. Una notizia importante. Non solo e non tanto per i lavori ma, più che altro, per la parte che interessa la gestione. Che significa? Si vuole cambiare il gestore e la società che, finora (e con molti sacrifici) sta portando avanti idee e progetti? Non è chiaro, al momento. Ad ogni modo occorre tornare indietro, ad agosto 2020. Data dell’affidamento temporaneo. A chi?

Alla Marconi Village, società riconducibile ad Antonio Fusinato, già operante nel settore della ristorazione e dell'intrattenimento. La Marconi Village ha ottenuto l'affidamento temporaneo dopo la rinuncia della De Do Eventi, vincitrice della manifestazione d'interesse pubblicata d'urgenza dall'amministrazione di allora. Il passo indietro della De Do Eventi aveva fatto scattare l'aggiudicazione in favore della società seconda classificata la quale ha anche avviato delle interlocuzioni con le maestranze precedentemente impiegate per coinvolgere nel progetto.