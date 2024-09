C’è l’esame post Dimensionamento: cambia tutto a Cosenza, dirigenti sotto pressione

Nuovo codice meccanografico, così come il codice fiscale, il conto corrente e persino l’indirizzo mail anche se in alcuni casi il vecchio resterà attivo sino al 14 novembre per consentire un passaggio graduale e impedire che dei messaggi vadano perduti. È la vita delle scuole post Dimensionamento, con differenze tra quante sono state fuse e quindi interessate a un rapporto quasi alla pari (come il Liceo scientifico “Enrico Fermi” e il Polo tecnico scientifico “Brutium”) e quante invece sono state accorpate con la più grande che ha tirato dentro il suo mondo la più piccola.

Sinora, racconta una dirigente scolastica, non c’è stata nessuna indicazione dal punto di vista didattico per le scuole interessate al Dimensionamento, mentre ne sono arrivate per quanto riguarda l’aspetto amministrativo.

Non ce n’è bisogno

Domani è anche il tradizionale giorno della presa di servizio per quanto riguarda i nuovi arrivati nei vari Istituti, tanto docenti quanto personale Ata. Magari interessati da trasferimenti, assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, incarichi annuali o addirittura immissioni in ruolo. Normalmente il primo settembre, stavolta il 2 considerata la festività, a scuola per firmare. Per le scuole interessate al Dimensionamento non ci sarà bisogno della presa di servizio né per i docenti né per gli Aa. Tanto ne gli istituti che si sono fusi, quanto in quelli che sono stati accorpati.