Un uomo bloccato sul costone di Cetraro soccorso in elicottero dai Vigili del fuoco

Una squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Paola con supporto dell'elicottero DRAGO VF54 del reparto volo Vvf di Lamezia Terme, è intervenuta nel tardo pomeriggio, alle 18:30 circa, nel comune di Cetraro (Cosenza) per soccorrere un uomo che si era avventurato in una pericolosa risalita del costone che dalla spiaggia giunge fino alla SS18.

L'uomo, trovandosi in difficoltà e non potendo né riscendere né proseguire la salita, ha allertato il NUE112. I soccorritori hanno raggiunto e recuperato l'uomo che, a bordo dell'elicottero, è atterrato a Lamezia Terme.