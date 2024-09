Violento scontro auto-furgone sulla Statale 106 a Trebisacce: giovane in gravi condizioni

Scontro frontale tra due veicoli sulla Statale 106 bis. Un giovane è in prognosi riservata. Per cause in corso d’accertamento, una Mercedes Vito 9 posti e una Citroen C3 entrambe di colore nero sono entrate in collisione. Ad avere la peggio è stato proprio il giovane alla guida dell’utilitaria che, nel violento impatto, è finita capovolta sull’asfalto, mentre il pulmino di fabbricazione tedesca, è andato a sbattere contro un muro di protezione della strada.

Il 22 enne residente a San Lorenzo del Vallo apparso da subito il più grave, è stato liberato dall’abbraccio delle lamiere contorte dell’abitacolo della sua auto, con non poche difficoltà, dai Vigili del Fuoco, verosimilmente con un trauma cranico e toracico nonché fratture scomposte, ed è stato stabilizzato dai sanitari del 118 di stanza al locale ospedale “Guido Chidichimo” per essere, poi, affidato ai medici dell’elisiccorso arrivato da Cosenza, che ha trasportato il 22enne d’urgenza al Pronto soccorso dell’Annunziata, dove il personale si è riservato di sciogliere la prognosi. L’autista del Vito è stato invece condotto in ambulanza a Trebisacce, dove i medici guidati dal responsabile del Pronto soccorso, Giovanni Parrotta, lo hanno sottoposto a tutti gli esami strumentali, diagnostici e radiografici di routine.