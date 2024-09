Cosenza, non paga il pizzo e viene picchiato: arrestati il rampollo del boss e il suo complice

Un figlio d'arte. Francesco Rango, 21 anni, è il primogenito di Maurizio Rango, ergastolano ed ex capo della "Nuova famiglia" di Cosenza, una organizzazione mafiosa composta da "zingari" e 'ndranghetisti che ha lungamente condizionato le vicende criminali dell'area urbana cosentina. Il rampollo del boss condannato con sentenza definitiva al carcere a vita per l'omicidio di Luca Bruni, "reggente" dell'omonima famiglia bruzia assassinato nel gennaio del 2012, è stato assegnato agli arresti domiciliari per violenza privata aggravata dal metodo mafioso. S'era messo in testa con un giovane complice, Giuseppe Bevilacqua, di chiedere il "pizzo" alla famiglia che gestisce un esercizio commerciale con annesso bar nel centro del capoluogo bruzio. E per ottenere il pagamento della tangente, nell'aprile scorso, avrebbe aggredito un parente del titolare della struttura commerciale. La vittima ha denunciato l'accaduto e sono partite le indagini. Le investigazioni sono state coordinate dal procuratore distrettuale Vincenzo Capomolla e dai pm antimafia Vito Valerio e Corrado Cubellotti. Il provvedimento restrittivo, di cui si è avuta notizia solo adesso, è stato eseguito la settimana scorsa. I due imputati, individuati anche grazie alle immagini girate dalle telecamere di viodeosorveglianza installate nella zona dell'aggressione, si protestano innocenti.