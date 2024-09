L’ospedale della Sibaritide a Corigliano Rossano darà respiro alla sanità locale

I problemi della sanità ospedaliera e territoriale si acuiscono, soprattutto a causa della carenza di personale medico ed infermieristico e nel particolare periodo dell’anno in cui aumentano in maniera esponenziale le presenze, mentre si va avanti, per fortuna, con i lavori del nuovo ospedale della Sibaritide il cui complesso sanitario con i suoi 373 posti letto darà un grosso respiro all’intero territorio.

I lavori, così come riferitoci dal project manager dell’azienda concessionaria D’Agostino, ing. Domenico Gerardo Petrone, proseguono con grande intensità per rispettare gli impegni di consegna e per l’avvio della nuova struttura che abbraccia il territorio dell’intera costa ionica cosentina e paesi interni nell’ottobre del 2026. In effetti dal colloquio con il project manager emerge che attualmente sono impegnati nel cantiere oltre 60 lavoratori ed oltre 30 tecnici per un totale di circa 100 persone. Si sta procedendo, infatti, nella collocazione dei prefabbricati che vanno a formare le facciate e le pareti, mentre si predispongono le pareti per gli ascensori. Numerose altre sono le attività cantierate che sono state sub appaltate. Ciò porterà ad aumentare ulteriormente il personale impegnato nel cantiere. In effetti mentre si procede con le attività tipiche delle costruzioni, dal tecnico apprendiamo che si stanno approntando i massetti per la collocazione delle pavimentazioni mentre sono stati siglati i contratti con i cartongessisti.