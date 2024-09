Sanità allo sfascio a Cassano, il Comitato chiede interventi

Precaria situazione sanitaria in città. Il Comitato spontaneo di cittadini per la tutela della salute pubblica di Cassano si è rivolto al vice capogruppo alla Camera dei deputati, Alfredo Antoniozzi, chiedendo aiuto e interventi urgenti e sottolineando come a poco servano i rimbalzi di responsabilità che la gente conosce benissimo. Al referente di Fratelli d’Italia, eletto proprio in Calabria, in ordine alla situazione sanitaria che i cittadini calabresi e soprattutto cassanesi vivono quotidianamente, il gruppo di cittadinanza attiva scrive di essere d’accordo sul fatto che la salute dei cittadini non debba avere nessun colore politico ma è altrettanto vero che la situazione della sanità in Calabria, e in particolare nella Sibaritide, sia un disastro. «Ai cittadini e soprattutto – rimarcano in una nota – alla povera gente non interessano i comunicati stampa in cui ognuno rimbalza le responsabilità. Ai cittadini, interessa per esempio, che quando arriva l’ambulanza del 118, a bordo ci debba essere il medico. Ai cittadini, interessa che le guardie mediche funzionino. Ai cittadini, interessano servizi qualificati ed efficienti».