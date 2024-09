Anziano scomparso a Cosenza, ore di apprensione per la famiglia di Geppino Gallo

Ore di apprensione a Cosenza per i familiari di Geppino Gallo del quale non si hanno più notizie da stamattina. L'anziano signore, uscito di casa alle 11 di oggi a bordo di una Fiat 600 blu targata BY658TA - in partito da via Montesanto, diretto verso via Panebianco - non ha più fatto ritorno.

Preoccupati i familiari hanno diffuso sui social la foto dell'uomo nella speranza che qualcuno possa riconoscerlo e darne notizia: "Aiutateci a ritrovare mio padre vi prego", l'appello della figlia.