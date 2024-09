Corse notturne sulle strade di Montalto Uffugo, cresce l’allarme tra i residenti

La lista delle strade pericolose si allunga. L’alta velocità delle automobili fa, ormai, da padrona sulla viabilità del territorio e la preoccupazione tra i cittadini aumenta. Via Manzoni, via Mesca, via Lucchetta, Coretto, sono solo alcune delle arterie che si sono trasformate in dei veri e proprio circuiti da corsa.

Una problematica che si fa più grave soprattutto nelle ore serali quando queste strade vengono percorse a velocità sostenuta.

«Su via Manzoni e non solo - denunciano i residenti - di sera le automobili sfrecciano come se fossero in autostrada e abbiamo anche paura di fare quattro passi sul marciapiede. Il problema ancor più grave sono le automobili che per evitare il rosso al semaforo entrano nel parcheggio del supermercato per, poi, spuntare oltre il semaforo; il tutto a velocità assurda, in più in questo piazzale spesso ci sono bambini e persone che passeggiano.

Alcune strade del comprensorio sono un vero e proprio circuito automobilistico sul quale tutto il giorno sembra che ci siano le prove libere di una gara automobilistica».