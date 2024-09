Cosenza, topi in libertà nella sede della Polizia municipale

I sopralluoghi alla stazione di Vaglio Lise vanno avanti, ma del trasloco della sede di via Bendicenti della Polizia municipale, ancora non ci sono notizie certe. Così come dell’arrivo della Casa della Comunità, nell’ambito di un progetto finanziato dal Governo centrale.

Della possibilità di andare a Vaglio Lise si parla dai tempi della passata amministrazione comunale. Ad un certo punto poi si era deciso di cambiare obiettivo ipotizzando lo spostamento dei Vigili prima a via degli Stadi e dopo nei locali di una ex scuola di via Giulia. Poi è tornata d’attualità la pista Vaglio Lise. Ma il tempo passa e non accade nulla. Nel frattempo in via Bendicenti si lavora in locali angusti, con topi in libertà che vanno da una parte all’altra negli spazi esterni, che rendono necessarie derattizzazioni e disinfestazioni continue. Presenti anche infiltrazioni d’acqua (ancora chiusa la vecchia centrale operativa).