Cosenza, i familiari di Ilaria Mirabelli vogliono vederci chiaro: chiesta apertura fascicolo per per omicidio volontario

L'avvocato Guido Siciliano ha presentato una denuncia-querela chiedendo l'apertura di un fascicolo d'inchiesta per omicidio volontario e omicidio stradale in relazione alla morte di Ilaria Mirabelli, 39 anni, deceduta in seguito a un incidente stradale avvenuto lunga la Ss 107 Silana-Crotonese il 25 agosto scorso. La donna viaggiava in compagnia di un amico, Mario Molinari, che è rimasto lievemente ferito. «La denuncia», spiega l'avvocato Sicliano legale dei congiunti della vittima, «è volta ad ottenere una serie di accertamenti per verificare la compatibilità della lesioni rilevate sul cadavere della Mirabelli con l'incidente registrato. Appena vi sarà l'iscrizione con le nuove ipotesi di reato procederemo con rituale richiesta di incidente probatorio ciò per levare ogni possibile dubbio riguardo al decesso e anche a garanzia del possibile indagato». Chiarezza sull'accaduto è stata richiesta dalla Conferenza delle democratiche della Calabria, dal Centro antiviolenza "Lanzino" di Cosenza e dal gruppo Fem.In di Cosenza. Sulla vicenda indaga il pm Donatella Donato con l'ausilio dei carabinieri.