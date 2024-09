Rassegna stampa 05-09-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Calabria, report Crea sulla sanità: nel dossier un insieme di performance negative

- In arrivo 90 nuovi medici cubani, ossigeno per gli ospedali calabresi

- Catanzaro, al comune è crisi nella maggioranza: braccio di ferro tra il sindaco e il Pd

- Catanzaro, alleanza tra sindaci del territorio per dire “no” al parco eolico Enotria

- Lavori in ritardo e rebus trasporti, a Vibo le scuole sono un “cantiere” aperto

- Lamezia, impennata dei prezzi dell’espresso: al bar aumenti fino al 30 per cento

- Crotone, lavori al molo foraneo del porto “Vanno ultimati entro il 2025”

- Riflettori sulla cava romana: studiosi in arrivo a Nicotera

- Reggio, scuole inagibili: duro attacco dei meloniani all’amministrazione Falcomatà

- Reggio, Avis-Carabinieri patto di sangue: 250 allievi hanno donato nell’autoemoteca dell’associazione

- Palmi, ragazzo di 16 anni salvato da una vedetta della Finanza

- Reggio diventa capitale del gelato: tornano le delizie di “Scirubetta”