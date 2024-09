Il cantante neomelodico Benincasa “bocciato” anche a Fiumefreddo

Annullato per motivi di ordine pubblico l’evento musicale di domenica in occasione dei festeggiamenti patronali in onore della Madonna del Buon Consiglio. Ad esibirsi in piazza Skanderbeg sarebbe dovuto essere il noto cantante neomelodico Salvatore Benincasa, già al centro di furenti polemiche nelle scorse settimane quando ha realizzato un concerto a Cetraro, in coincidenza con la serata di presentazione del docufilm dedicato a Giovanni Losardo. Questa volta, invece, il finale è differente perché il sindaco Francesco Candreva, raccogliendo anche le indicazioni della Questura di Cosenza, ha firmato un’ordinanza con cui di fatto ha detto no all’esibizione dell’artista. Rivisto, pertanto, il cronoprogramma dei festeggiamenti. Il nome di Benincasa è stato cancellato dalla locandina. Al suo posto, domenica, a salire sul palco previsto dagli organizzatori sarà Ciccio Nucera.

«Le perplessità avanzate dall’Autorità di pubblica sicurezza – si legge nell’ordinanza – paiono condivisibili. In particolare, le indicazioni pervenute sull’inopportunità di ospitare lo spettacolo dell’artista». Per stroncare sul nascere qualsiasi polemica ed evitare strumentalizzazioni, il primo cittadino arbereshe ha ribadito «l’assoluta condivisione dei sani valori della società civile che contraddistingue la quotidianità di ciascuno e che la festa sia l’occasione per celebrare la solidarietà e la carità cristiana».