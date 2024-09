Statale 106, inizia a prender forma il “raccordo anulare” di Sibari

Sono iniziati i lavori di costruzione del nuovo grande bypass stradale destinato a rivoluzionare la mobilità nella Calabria del nord-est. Uomini e mezzi sono a lavoro per realizzare l’anello di collegamento tra il costruendo Terzo Megalotto della Statale 106 Roseto-Sibari con la futura arteria stradale Sibari-Corigliano-Rossano e l'innesto con la Statale 534 Sibari-Firmo (Autostrada del Mediterraneo). Un atto che, formalmente, conferma quanto emerso lo scorso giugno quando era trapelato che i primi 18 chilometri della Sibari-Roseto saranno pronti (e utilizzabili) già nel 2025. Una notizia che aveva trovato anche direttamente conferma da Anas. Le nuove attività sono state avviate dagli uomini della società Webuild, in collaborazione con i tecnici di Anas, che hanno eseguito le prime deviazioni del traffico bidirezionale sulla carreggiata nord della SS534. Ciò consentirà la realizzazione della prima porzione del complesso svincolo a sud, cui seguirà la parte nord collegata alla Sibari-Roseto. Questo snodo è progettato per agevolare il traffico delle due direttrici sud della Calabria (Jonio e Tirreno) e facilitare un fluido innesto proveniente dai due versanti lungo la direttrice Sibari-Roseto.