Cassano, minacciate dalle fiamme le Grotte di Sant’Angelo

Sia le poche sterpaglie ancora da ardere che le aree della zona che non erano state toccate dal fuoco dei mesi scorsi, stavolta, sono finite nelle mire dei soliti piromani. Ha consumato tutto quello che era rimasto da bruciare l’ennesimo incendio che, ieri mattina, ha interessato il costone in cui sono incastonate le Grotte di Sant’Angelo. Il rogo si è sviluppato verso le undici di mattina nella zona che dai Cappuccini (nella parte alta della città) si collega tramite due Provinciali o a Castrovillari o a Civita è ha consumato tutto ciò che ha incontrato nel corso del suo percorso fino ad arrivare a minacciare sia il centro polivalente presente nei pressi del complesso carsico cittadino, sia lo stesso ingresso delle grotte bruciando anche tutti i dintorni. Anche in questo caso il fuoco pare essere stato appiccato di proposito e, sia i volontari, sia le forze dell’ordine hanno lavorato diverso tempo per riportare la situazione alla normalità. Ma la torrida estate cassanese è stata vessata dagli incendi.