Castrovillari, nuovi collegamenti stradali con la Basilicata e il Tirreno

Pollino collegato alla Basilicata, ma anche al Tirreno Cosentino. È una sorta di rivoluzione copernicana quella che sta per ultimare la Provincia di Cosenza: ad ore sarà firmato l’accordo con la Regione Calabria per ultimare l’eterna incompiuta, vale a dire la Mormanno-Scalea. L’obiettivo del presidente Succurro è sostanzialmente quello di unire due territori che mancano proprio di questa importante arteria per darsi definitivamente la mano in un immediato futuro. Il completamento della Mormanno-Scalea poggia su un intervento di 34 milioni di euro e vedrà l’Ente Provinciale trai più virtuosi insieme al finanziamento di tre milioni di euro che andranno a migliorare la Provinciale 241. Il tracciato salda il Pollino con la Basilicata, ma anche a tutta la rete viaria della Provincia di Cosenza con quella di Catanzaro. «Continua – ha spiegato Lamensa – il lavoro incessante dell'Amministrazione Provinciale per migliorare la rete viaria. Un plauso al lavoro dei nostri dirigenti, tecnici e soprattutto alla Presidente Rosaria Succurro. Un cospicuo intervento che interesserà in special modo la SP241 e l’eterna incompleta, la Mormanno-Scalea»