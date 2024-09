Cattivo odore da un appartamento di Cetraro, rinvenuto il corpo di un uomo privo di vita

La notte scorsa, i Vigili del Fuoco di Paola sono intervenuti nel centro di Cetraro per un tragico ritrovamento. Un uomo, che da diversi giorni non rispondeva ai tentativi di contatto dei suoi familiari, residenti nel Lazio, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione. I vicini, preoccupati per il forte odore che proveniva dall’appartamento, hanno allertato le autorità. L'intervento è avvenuto ieri sera, quando i Vigili del Fuoco di Paola sono stati chiamati dai vicini, allarmati per la prolungata assenza dell'uomo e il cattivo odore proveniente dall’abitazione. I familiari, che vivono a distanza, avevano cercato invano di contattarlo, richiedendo infine l’intervento delle forze dell’ordine. I Vigili del Fuoco, giunti rapidamente sul posto, hanno fatto irruzione nell’appartamento dell’uomo, dove purtroppo hanno trovato il corpo senza vita. L'uomo, che viveva da solo, sembra essere deceduto diversi giorni prima. Dopo il recupero del corpo, è stato necessario attendere il medico legale per la conferma ufficiale del decesso, che sembra avere cause naturali.