Morte di Ilaria Mirabelli a Cosenza, attesa per le determinazioni del Pm

Bocce ferme. La Procura è alle prese con atti redatti dai carabinieri, verbali di sommarie informazioni, conclusioni preliminari dei medici legali, indicazioni sommarie dei consulenti. E, dall’altro giorno, con la denuncia dei familiari di Ilaria Mirabelli che chiedono l’apertura di un fascicolo per omicidio volontario e omicidio stradale. «Chiediamo il cambio della ipotesi di reato» chiarisce l’avvocato Guido Siciliano «per procedere a una serie di accertamenti natrtraverso un incoidente probatorio. Ciò nell’interesse della verità, per sgombrare il campo da dubbi e sospetti e nell’interwesse dello stesso possibile originario indagato«. Il pubblico ministero Donatella Donato - titolare del fascicolo - darà seguito alle sollecitazioni fatte dal legale dei congiunti della trentanovenne morta in un incidente il 25 agosto a Lorica? Per capirlo dovremo aspettare qualche giorno. Non è detto che il magistrato inquirente si lasci influenzare dalle indicazioni della parte e magari dalle suggestioni che stanno accompagnando questa tragica vicenda. Ilaria Mirabelli viaggiava in auto con Mario Molinari: la coppia stava rientrando verso l’area urbana dopo una giornata trascorsa in Sila con amici. La vettura ha improvvisamente strisciato con un albero da fusto e si è poi capovolta più volte. Il corpo della 39enne è stato ritrovato, sbalzato fuori dal veicolo, a 15 metri di distanza. Sul cadavere tre evidenti lesioni provocate da fratture costali. «Vogliamo capire» sottolinea l’avvocato Siciliano «se le lesioni rilevate dai periti medico legali siano compatibili con la dinamica del sinistro». Il legale ritiene che la scena ponga in evidenza una serie di anomalie. Da qui i sospetti e, addirittura, l’ipotesi di un omicidio. Già, ma un delitto commesso come, facendo capovolgere la vettura a più riprese dopo aver urtato contro un albero? Sarebbe davvero singolare. Se dovesse trattarsi di un atto criminoso volontario la dinamica non potrebbe essere questa. La Procura continua a procedere seguendo l’ipotesi dell’omicidio colposo determinato cioè da imperizia e negligenza nella conduzione del mezzo. Vedremo se l’ottica investigativa d’approccio all’evento cambierà nelle prossime ore.