Morte Ilaria Mirabelli, ipotesi di omicidio stradale: indagato Mario Molinari

Omicidio stradale: è l'ipotesi di accusa che il pm Donatella Donato contesta a Mario Molinari, l'uomo che il 25 agosto scorso era in compagnia di Ilaria Mirabelli la 39enne di Cosenza morta in un incidente in Sila. Si tratta di un "atto di garanzia" legato alla denuncia presentata l'altro giorno in procura dall'avvocato Guido Siciliano, legale dei congiunti della vittima. Omicidio stradale dunque e non omicidio volontario: questa la ipotesi di reato al vaglio del magistrato inquirente. L'iscrizione è tesa al compimento di una serie di accertamenti tecnici non ripetibili.