Nuova Statale 106 jonica, tratto Sibari-Roseto al fotofinish: i primi 18 km entro il 2025

Si avvicina sempre più l’apertura dei primi 18 chilometri della Sibari-Roseto che saranno pronti (e utilizzabili) già nel 2025.

Una nuova conferma – seppur indiretta – è arrivata nelle ultime ore con la comunicazione di avvio dei lavori di costruzione del nuovo grande bypass stradale destinato a rivoluzionare la mobilità nella Calabria del nord-est. Uomini e mezzi sono a lavoro per realizzare l’anello di collegamento tra il costruendo Terzo Megalotto della Statale 106 Roseto-Sibari con la futura arteria stradale Sibari-Corigliano-Rossano e l'innesto con la Statale 534 Sibari-Firmo (Autostrada del Mediterraneo).

Un atto che, formalmente, ha confermato quanto emerso lo scorso giugno quando era trapelato che i primi 18 chilometri della Sibari-Roseto saranno pronti (e utilizzabili) già nel 2025. Una notizia mai smentita da Anas ma che, anzi, ha anticipato quella che doveva essere una sorpresa per tutti.

Continuano senza sosta i lavori per completare i trentotto chilometri del più grande cantiere italiano, il terzo megalotto della Statale 106 Sibari-Roseto, che sarà l’anello di congiunzione e il corridoio autostradale tra l’autostrada A2 del Mediterraneo e la dorsale adriatica. Un progetto da 1,3 miliardi di euro, i cui lavori – progettati da Anas e realizzati dalla multinazionale Sirjio-Webuild – sono iniziati a maggio 2020 e termineranno puntualmente, come da cronoprogramma, nel 2026. Lavori che non si sono mai fermati, nemmeno durante l’emergenza pandemica del Coronavirus.