Amantea, incalza l’emergenza scuole: corsa contro il tempo della vicesindaca Policicchio

Sono stati giorni intensi per il vice sindaco Caterina Policicchio che, nel corso delle ultime settimane, è stata impegnata su più fronti. Dopo aver seguito, a fianco del comandante della polizia municipale Emilio Caruso, le operazioni di soccorso sull’hotel andato in fiamme lungo la Statale 18, la numero due della lista “Nea polis” ha concluso gli incontri culturali organizzati alla biblioteca comunale situata nei locali del “Campus Temesa” e ha partecipato ai festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola che si sono tenuti a Campora San Giovanni. Rispetto al recente passato la celebrazione di questo momento di fede così rilevante ha coinciso con l’addio di don Andrea Piccolo, il sacerdote che tanto ha fatto per restituire alla comunità camporese una propria identità di fede. Sono stati innumerevoli gli attestati di stima per chiedere al parroco di restare a svolgere la propria funzione.

Da alcuni giorni l’attenzione del vice sindaco è rivolta all’avvio dell’anno scolastico. Amantea è chiamata a fronteggiare una situazione decisamente critica sul fronte edilizio. La scuola media “Goffredo Mameli”, demolita ed in attesa di essere ricostruita, potrebbe restare in quelle condizioni ancora a lungo. Proprio su questo aspetto alcune forze politiche e delle associazioni hanno chiesto di aprire un dibattito per verificare l’opportunità di modificare la destinazione d’uso dell’area, allocando le aule in altra sede. Resterà chiuso anche l’asilo di via Crati: un sopralluogo dei vigili del fuoco ha evidenziato delle criticità che ne impediscono la fruizione. Ed anche la scuola “Giovanni Pascoli”, al centro di un progetto di efficientamento energetico, non sarà utilizzabile nel breve periodo. L’attenzione dell’esecutivo sulla questione, ha garantito la stessa Policicchio, è massima. L’obiettivo dichiarato è di superare la situazione emergenziale con interventi strutturali e definitivi.