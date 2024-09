Il centro dello smistamento della droga tra Paola e Cetraro

È sulle colline sull'Appennino paolano e nei paesi costieri che sta emergendo il più redditizio mercato di droga del cosentino. Concentrato in particolare tra i comuni di Paola e Cetraro. Droga, tanta droga, ma anche armi in magazzini apparentemente abbandonati. Nel cuore del centro storico a Paola in due distinte operazioni di Carabinieri e Polizia sono venuti alla luce pistole e fucili, marijuana, cocaina e hascisc. Ma anche pasticche e altre droghe sintetiche di quelle ricercatissime dai giovani per le serate della movida costiera. Frutto di quel fascino irresistibile dello sballo sintetico inodore e insapore che spesso poi viene miscelato all’alcol che scorre a fiumi nei locali. Anche se le più ricercate e le regine del mercato rimangono la marijuana e la cocaina le droghe di ultima generazione sono sempre più richieste. Anche la criminalità quindi si sta adeguando ai tempi e a quello che cambia nel mercato dello spaccio. I canali di rifornimento tuttavia oggi possono anche sfuggire ai controlli delle ndrangheta perché il mercato è in evoluzione e la compravendita corre in particolare su internet.