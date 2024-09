Cosenza chiede "verità e giustizia" sulla morte di Ilaria Mirabelli

Un sit in è stato organizzato stamane davanti al palazzo di giustizia di Cosenza per chiedere "verità e giustizia" sulla morte di Ilaria Mirabelli avvenuta in un incidente stradale a Lorica il 25 agosto scorso. Per il fatto è indagato per omicidio stradale Mario Molinari l'uomo con cui la trentanovenne intratteneva da qualche tempo un rapporto affettivo. Al caso lavorano due pubblici ministeri: Donatella Donato e Mariangela Farro che hanno nominato il consulente tecnico che dovrà esaminare l’autovettura su cui viaggiavano, domenica 25 agosto, Ilaria Mirabelli e Mario Molinari.

Foto C. Arena

La donna trentanovenne ha perso la vita nell’incidente su cui la magistratura inquirente è ora chiamata a fare luce.

Il perito scelto dai Pm è Fausto Carelli Basile e sarà chiamato a rispondere a una serie di domande. Eccole: verificare chi fosse alla guida dell’auto; accertare la compatibilità delle lesioni riscontrate sul cadavere della vittima con la dinamica del sinistro; ricostruire pedissequamente l’accaduto; accertare, ancora, se i due occupanti del mezzo avessero le cinture di sicurezza e controllare se gli airbag entrarono in funzione. Infine, stabilire la direzione di marcia del veicolo ribaltatosi nella zona di Lorica.

Mario Molinari, indagato per omicidio stradale e difeso dall’avvocato Nicola Rendace, ha nominato come suo consulente Angelo Costa. Alle operazioni peritali, fissate per venerdì 20 nel deposito in cui è custodita la vettura, prenderà parte anche l’avvocato Salvatore Tropea, legale dell’ex marito di Ilaria Mirabelli. L’avvocato Guido Siciliano legale dei congiunti (madre e sorella) della trentanovenne deceduta ha intanto chiesto e ottenuto che possa prendere parte alla perizia anche il medico legale nominato dalle sue assistite. L’ex coniuge della vittima, invece, presenterà una querela in Procura nelle prossime ore in relazione a una presunta aggressione subita dall’odierno indagato il primo luglio scorso in un esercizio commerciale di Cosenza.

I pm Farro e Donato attenderanno i risultati della consulenza che si conosceranno nei 90 giorni successivi alle materiali verifiche disposte. Lo sviluppo dell’inchiesta sarà inevitabilmente legato alle conclusioni cui giungerà il perito. Molinari ha sempre dichiarato che alla guida dell’auto vi fosse Ilaria, circostanza che i magistrati inquirenti intendono accertare con assoluta certezza. Sul punto non vi sarebbero testimoni in grado di confermare o smentire l’assunto. Dopo l’incidente, Molinari sarebbe stato sottoposto ad alcol test.

Le investigazioni sono state affidate ai carabinieri della stazione di San Giovanni in Fiore competenti per territorio. I militari dell’Arma hanno depositato il loro rapporto informativo che la procura ha messo a disposizione dei legali impegnati, con ruoli diversi, nel caso.