Bisignano, in fiamme la saracinesca di un’attività nel rione Piano

Alle prime ore dell’alba di ieri, ignoti hanno dato alle fiamme la saracinesca di un’attività commerciale, “Pane e pizza”, ubicata nel popoloso rione Piano, a pochi passi da largo dell’Olmo, proprio di fronte la scuola media. Poche ore più tardi, intorno alle 7, è stata colpita anche la porta esterna di una civile abitazione in via Tommaso Campanella, sempre nel centro storico, nel popoloso rione Piazza. In ambedue i casi si tratterebbe di incendio appiccato e quindi di natura dolosa. In special modo, davanti al portone privato di uno stabile poi risultato disabitato, il comandante della polizia municipale, Giovambattista Cesario, recatosi sul posto, ha rinvenuto i residui di una bottiglia di plastica, presumibilmente era inizialmente piena di benzina ed è stata usata per appiccare l’incendio che ha distrutto la secolare porta d’ingresso. I rilievi all’attività commerciale sono stati compiuti dai carabinieri della stazione di Bisignano.