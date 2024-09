Cetraro, scomparso imprenditore edile di 67 anni. Ieri sera l'allarme della moglie

Da ieri sera, i carabinieri della locale stazione stanno cercando Tullio Rossi, sessantasettenne del posto, noto imprenditore edile, allontanatosi da casa a bordo della sua Fiat Panda, di colore bianco. L’uomo è, infatti, uscito di casa nella mattinata di ieri dalla sua abitazione ubicata in contrada San Francesco e non vi ha più fatto ritorno.

La moglie, fortemente preoccupata, non vedendolo tornare, ha, quindi, allertato i carabinieri, che hanno immediatamente dato il via alle ricerche. Le stesse ricerche, andate avanti tutta la notte, stanno proseguendo senza sosta anche in queste ore, ma finora non hanno dato alcun esito. La preoccupazione per la sorte dell’uomo, che è molto conosciuto nella cittadina tirrenica e che, negli ultimi tempi, ha anche alcuni problemi di salute, è dunque forte e si spera che al più presto possa essere ritrovato e possa tornare a riabbracciare i suoi familiari. Le ricerche sono affidate ai carabinieri guidati dal maresciallo Pietro Pecoraro, coordinati dalla Compagnia di Paola, guidata dal capitano Marco Pedullà e coadiuvati dai colleghi dell’intero territorio.