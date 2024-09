Da Cosenza a Foggia per trovare la morte: bracciante travolto e ucciso da un'auto pirata

Si stava recando al lavoro nelle campagne del Foggiano Tounkara Karamoko il 28enne bracciante agricolo del Mali morto stamani in un incidente stradale mentre viaggiava con un connazionale su uno scooter che è stato travolto da un’auto pirata. Il conducente della vettura ha poi abbandonato il mezzo poco distante dal luogo dell’impatto, fuggendo e rendendosi irreperibile. L’altro bracciante è ricoverato in gravi condizioni nel Policlinico Riuniti di Foggia. E’ quanto emerge dal racconto dei sindacati e del comitato provinciale di Arci (organizzazione di volontariato) Capitanata. Sembra che la vittima vivesse da circa 5 mesi all’interno della baraccopoli dell’ex pista di borgo Mezzanone che ospita centinaia di migranti di diverse nazionalità. Era giunto a Foggia, stando sempre a quanto ricostruito, da Cosenza. Sembra non avesse parenti in Italia e svolgeva attività di bracciante agricolo a giornata, lavorando in varie aziende agricole della provincia di Foggia. Così come questa mattina alle 6 a bordo di uno scooter entrambi si stavano recando al lavoro. Anche il connazionale alloggia presso l’ex pista e stando a quanto si è appreso, vive in Italia da circa 2 anni. Anche lui non avrebbe parenti in zona. La polizia sta indagando per individuare l’investitore.