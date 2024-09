Concessioni balneari scadute: sequestrato un intero complesso turistico nel Cosentino

I Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza e i militari della Capitaneria di Porto, in esecuzione del provvedimento d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Paola, hanno sottoposto a sequestro preventivo un intero complesso turistico balneare sito nel Comune di Scalea nonché tutte le strutture e attrezzature ad esso riconducibili.

In particolare, l’operazione svolta dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Scalea e dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea ha riguardato un’area demaniale di complessivi 6.550 mq, costituita da una zona destinata a posa sdraio e ombrelloni (lido) ed un’altra destinata alla ricezione turistico/ricreativa (unità abitative e servizi cucina/bar), occupata arbitrariamente - in quanto non legittimata dal possesso di un preventivo titolo concessorio valido ed efficace - da una società già titolare di nn.3 concessioni demaniali marittime risultate essere scadute.

L’attività eseguita dalla Guardia di Finanza di Scalea e dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea testimonia il costante impegno delle Fiamme Gialle e della Guardia Costiera volto alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio demaniale marittimo. Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza del rappresentante legale sottoposto ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.