Burrasca sulla Calabria, pioggia e vento sferzano il Tirreno Cosentino. LE IMMAGINI

L'allerta gialla sulla regione era prevista già da ieri. E puntuali stamattina sono arrivate le forti piogge che in pochi minuti hanno allagato il Tirreno Cosentino.

Nella zona sud di Paola, in località Badia, è franato un argine del torrente Scirocco e le strade si sono trasformate in fiumi di fango che sfociano in mare. Al momento si contano alcune famiglie bloccate nelle proprie abitazioni.

A Paola il torrente Scirocco riversa in mare un fiume di fango

Stessa situazione anche a San Lucido, dove all'acqua si è aggiunto anche il vento con pali della luce crollati, tettoie divelte finite sulle auto e disagi alla circolazione.