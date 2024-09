Morano, il Comune mette in guardia: si riaffaccia l’incubo delle truffe a domicilio

Riprende vigore il fenomeno delle truffe a domicilio. L'amministrazione comunale di Morano Calabro, infatti, smentisce categoricamente di aver incaricato persone a chiedere denaro a nome dell'Ente per l'organizzazione di convegni o iniziative pubbliche.

L'esecutivo moranese del sindaco Mario Donadio invita, pertanto, tutti i cittadini a «diffidare qualora di presentassero al proprio domicilio soggetti con tali false pretese, le quali altro non sono che un tentativo di truffa». La “cura” è sempre la stessa: «Segnalare immediatamente alle forze dell'ordine eventuali richieste del genere e contattare gli uffici comunali per ulteriori chiarimenti».

Solo qualche anno fa alcuni sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri visitarono la parrocchia di San Pietro e Paolo per effettuare la necessaria opera di sensibilizzazione della popolazione nella prevenzione delle truffe.

Il comandante della Stazione Carabinieri di Morano, Luogotenente Salvatore Seta, e il maresciallo Luciano Salzano, nell'ambito dell'attività di prevenzione delle truffe avviata dal Comando Generale dell'Arma, effettuarono, a margine della Messa, una lectio di sensibilizzazione e informazione riguardo alla spinosa problematica dei raggiri orditi soprattutto a danno di persone anziane, sole e vulnerabili.