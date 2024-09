Incidente sulla statale 107, sl chilometro 70, in Sila, tra Camigliatello e San Giovanni in Fiore. Coinvolti un mezzo dell'Anas e due automobili. Il bilancio è di un ferito trasportato in ospedale a San Giovanni in Fiore. Sul posto 118, Polstrada, uomini dell'Anas e vigili del fuoco. Disagi alla circolazione per circa un'ora.