Paola e Fuscaldo, ferrovia sempre più a rischio per le continue mareggiate

Straripa ancora il torrente Scirocco. In zona Badia il corso d’acqua ha creato apprensione. E i residenti non sanno più a quale Santo affidarsi. La strada dei pennelli - sul lungomare - è sempre in pericolo e rischia di essere invasa dai detriti che scendono alla foce.

Fiumi, torrenti ma anche erosione con il mare che avanza. L’attenzione resta alta in vista dell’autunno che sembra giunto anticipatamente. Situazione emergenziali critiche e ataviche riemergono alle prime avvisaglie di cambiamenti climatici repentini e violenti che interessano un po’ tutto il territorio

Non è chiaro come si porteranno a soluzione le problematiche inerenti questo tratto di fine lungomare perché chiaramente il problema maggiore è dovuto anche al rischio di causare uno stop forzato del traffico ferroviario. Si era parlato di un intervento di Rfi ma non è chiaro ancora cosa abbia prodotto. Situazione da monitorare anche qualche chilometro più a Nord ai confini con Fuscaldo.