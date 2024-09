Cosenza, aggredisce una giovane donna nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato un 56enne

Nella giornata del 10 c.m., gli Agenti della Squadra Volante di questa Questura, diretta dal dr. Giuseppe Cannizzaro, Questore della provincia di Cosenza, ha tratto in arresto un uomo di 56 anni, per il reato di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Nella fattispecie, durante il servizio di controllo del territorio, gli operatori di Polizia venivano allertati da una giovane donna che, poco prima, mentre si trovava con un suo amico all’interno di un esercizio commerciale per consumare un caffè, veniva avvicinata da un uomo, già gravato dal divieto di avvicinamento nei suoi confronti. Lo stesso l’aggrediva verbalmente, per poi intimarle di restituirle degli oggetti che in passato le aveva regalato e di ritirare la querela sporta nei suoi confronti. A fronte del suo diniego, gli si avventava contro, spintonandola e mettendole le mani in faccia.

L’uomo, non curante della presenza degli Agenti, continuava ad avvicinarsi alla donna, minacciandola e insultandola ma, solo grazie all’intervento repentino degli stessi, desisteva dal porre in esssere ulteriori condotte moleste. Da successivi accertamenti emergeva effettivamente che il soggetto in questione risultava già sottoposto al provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento alla perosna offesa in ragione di pregressi e reiterati episodi di molestia perpetrati nei suoi confronti. Per i fatti sopra accaduti il medesimo veniva tratto in arresto.