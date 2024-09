Cosenza, docenti in ansia per le cattedre: non ci sarà subito spazio per tutti

Docenti in attesa. Sono centinaia i precari che aspettano in maniera febbrile il secondo turno di nomina per ottenere un incarico annuale che potrebbe dare loro la possibilità di tornare in cattedra per portare a casa i dodici punti dell’anno d’insegnamento oltre allo stipendio mensile. In provincia di Cosenza l’esito dell’algoritmo era atteso per ieri, ma nel pomeriggio Palazzo Lecce ha reso note solo le disponibilità di cattedre da assegnare ai prof rimasti esclusi dal primo turno di nomina. E sono molti di più delle 121 rinunce emerse la settimana scorsa, quindi subito dopo l’infornata iniziale. Perché, come previsto, nei giorni successivi sono emerse ulteriori posti da assegnare, così come dopo l’inizio della scuola che ha messo il sigillo definitivo sulle caselle che nei vari istituti ancora aspettano un titolare.

Fuori città, ma non troppo Rispetto al totale delle disponibilità, non sono molte le cattedre disponibili in città come negli altri centri dell’area urbana. La maggior parte, infatti, sono sistemate lungo le due coste. Solo quattro i posti da occupare per quanto riguarda l’insegnamento di Sostegno nelle scuole secondarie di primo grado: due a Schiavonea e due a Rossano.