Sibari, quell’inquietante presenza di navi-cargo davanti ai Laghi: la denuncia del sindacato dei balneari

Quelle navi container che sovente si trovano in sosta davanti alla costa di contrada Casoni dei Laghi di Sibari sono soltanto in attesa del via libera per entrare nel porto di Corigliano-Rossano ma, soprattutto in estate, deturpano il paesaggio e inviano a riva odori nauseabondi.

La curiosità – e il relativo problema – erano emersi già dalla scorsa estate: molti turisti e bagnanti avevano lamentato che spesso accade di vedere una nave ferma davanti al Canale degli Stombi. Una sosta che ha sempre scatenato le idee più fantasiose degne delle migliori ricostruzioni di natura complottista. Tante sono state le segnalazioni indirizzate alla Capitaneria di Porto che ha spiegato, a chiunque chiedesse lumi, chiarendo come quelle navi, spesso imbarcazioni cargo, sostano sempre in quel tratto di mare perché sono in attesa di entrare nel porto di Corigliano-Rossano. In gergo tecnico si dice che sono in “un punto di fonda”.