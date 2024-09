Cosenza, Comando delle Fiamme gialle affidato al tenente colonnello Roberta Masci

Cambio al vertice del Gruppo di Cosenza. Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza, Col. Giuseppe Dell’Anna, ha dato il benvenuto al Tenente Colonnello Roberta Masci. È un momento storico per la Guardia di Finanza di Cosenza in quanto, per la prima volta, il Gruppo della città sarà guidato da una donna.

L’Ufficiale, originaria della provincia di Udine, nel 2000 ha frequentato presso l’Accademia della Guardia di

Finanza di Bergamo il 1° corso “aperto” alle donne: “Brazzano III”. Laureata in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, ha una vasta esperienza professionale al comando di Reparti ed articolazioni operative: ha lasciato, da ultimo, l’incarico di Comandante di Gruppo di Sezioni del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Udine.

Il Tenente Colonnello Roberta Masci subentra al Maggiore Francesco Masci, destinato al Nucleo di Polizia

Economico-Finanziaria di Roma, dopo un triennio di servizio nel capoluogo brutio durante il quale ha svolto

brillanti operazioni nei settori di servizio a contrasto della criminalità organizzata: “Reset” e “Malarintha” e in materia di reddito di cittadinanza “Cittadinanza fantasma” nonché importanti attività nella lotta all’evasione e all’elusione fiscale, a testimonianza dell’elevato livello professionale dell’Ufficiale.

Il Col. Giuseppe Dell’Anna, nel formulare parole di ringraziamento al Maggiore Francesco Masci per il lavoro svolto, ha espresso all’Ufficiale neo assegnato i migliori auguri per il nuovo prestigioso incarico.