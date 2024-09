Rende, le elezioni comunali potrebbero tenersi a novembre

Rende al voto? La notizia non è ancora ufficiale ma una circolare del Ministero dell'Interno, con la data dell'11 settembre scorso, cita testualmente Rende nell'elenco dei Comuni che dovrebbero andare al voto entro fine anno. Le date? 17 e 18 novembre 2024, domenica e lunedì. Con probabile ballottaggio previsto, eventualmente, in data 1 e 2 dicembre.

Insieme a Rende, il Ministero elenca altre 5 città al voto in Italia, tutte sciolte precedentemente per infiltrazioni mafiose, tra cui- in particolare- Cosoleto, in provincia di Reggio Calabria. Rende, in verità, è inserita in un elenco a parte, perché subordinata alla scelta diretta del ministro Piantedosi. Il numero uno del Viminale dovrebbe arrivare in Calabria, a Catanzaro, nei prossimi giorni.

Ieri pomeriggio, intanto- altra notizia importante- i tre commissari, Santi Giuffré, Michele Albertini e Rosa Correale hanno partecipato al Comitato provinciale alla presenza del nuovo prefetto di Cosenza, Rosamaria Padovano, ed alle forze dell'ordine, per discutere e consegnare la relazione sull'ente d'oltre Campagnano.

Ufficialmente il loro impegno diretto termina il 28 dicembre. Nelle loro intenzioni pare non sussista la volontà di richiedere ulteriori proroghe al Mandato. Ma chi decide è, in realtà, la politica. Fonti importanti confermano che il governatore regionale, Roberto Occhiuto, sia stato informato sulla circolare del Ministero e sulla volontà di andare dritti al voto tra soli due mesi. Ci sarà il tempo opportuno e legittimo? Oppure, proprio la politica regionale- e romana- cercherà di prendere altro tempo ed eventualmente “forzare”, laddove possibile, su una proroga dei tre commissari per ulteriori mesi? La possibilità c'è tutta, sia chiaro. E da dicembre 2024, tutto potrebbe slittare a giugno 2025.