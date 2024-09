Ss 106 Sibari-Roseto, imminente l’apertura del primi 18 km

Che l’apertura al traffico dei primi 18 chilometri della Sibari-Roseto nel 2025 sia un fatto concreto lo si capisce anche da altri segnali inequivocabili. Un nuovo mattone che entra nel muro delle certezze è dato dalla costruzione pressoché ultimata del cavalcavia che sovrasta la Provinciale Doria-Sibari. Sul lato destro del cantiere, infatti, è ben visibile la sede stradale già costruita e in fase di definizione mentre i cantieri procedono spediti anche sul lato sinistro verso nord dove è stato in parte deviato il traffico di un’altra Provinciale (la Lauropoli-Sibari) proprio per permettere il prosieguo dell’intervento. Nei giorni scorsi, poi, era arrivata la comunicazione di avvio dei lavori di costruzione del nuovo grande bypass stradale destinato a rivoluzionare la mobilità nella Calabria del nord-est. Uomini e mezzi sono a lavoro per realizzare l’anello di collegamento tra il costruendo Terzo Megalotto della Statale 106 Roseto-Sibari con la futura arteria stradale Sibari-Corigliano-Rossano e l'innesto con la Statale 534 Sibari-Firmo (Autostrada del Mediterraneo). Anche sulla Statale 534, infatti, nella parte dove nascerà il nuovo svincolo si transita ad una corsia e, transitando in zona si vedono operai e mezzi al lavoro per la costruzione del nuovo bypass. Atti questi che, formalmente, confermano quanto emerso lo scorso giugno quando era trapelato che i primi 18 chilometri della Sibari-Roseto saranno pronti (e utilizzabili) già nel 2025.