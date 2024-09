Paura nella notte nel centro storico di Rossano, 4 auto distrutte dalle fiamme: indagini in corso

Nuova notte di fuoco nel centro storico di Rossano. Attorno alle due di questa notte ben quattro auto sono state distrutte dalle fiamme. Il rogo è partito da un'Audi di proprietà di un soggetto già noto alle forze dell'ordine.

Le fiamme si sono poi propagate ad altre tre vetture che erano parcheggiate ai due lati della macchina andata a fuoco per prima. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di viale dei Normanni di Rossano nonché una pattuglia dei Carabinieri della stazione del centro storico afferente il reparto territoriale di Corigliano Rossano. Al momento nessuna pista è esclusa anche se quella maggiormente accreditata resta quella del dolo. Sconcerto e preoccupazione tra i residenti in quanto l'incendio è avvenuto in una delle piazze principali del centro storico rossanese.