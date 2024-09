Successo di pubblico per la kermesse di karting promossa dall’ASD Marano Principato

Durante l'evento, sono arrivati anche i saluti di due ospiti d'eccezione: Ermanno Quintieri, giovane talento cosentino, e Orjol Vidal Montijano, che hanno voluto manifestare il loro supporto e incoraggiare i partecipanti. Quintieri ha dichiarato: "È sempre bello vedere eventi sportivi di questo tipo che coinvolgono così tante persone. Complimenti agli organizzatori per l'ottimo lavoro!" Mentre Montijano ha aggiunto: "Lo sport è un grande strumento per unire la comunità, e manifestazioni come questa lo dimostrano perfettamente."

Il presidente Fabrizio Salerno ha espresso il suo orgoglio per l'evento: "Siamo entusiasti della partecipazione e della riuscita della manifestazione. Eventi come questo rappresentano il cuore della nostra missione: promuovere lo sport e creare occasioni di aggregazione per la comunità."

Anche il sindaco Pino Salerno ha voluto esprimere il suo ringraziamento a tutti i promotori dell’evento per aver scelto Marano Principato e, in particolare, il Parco Comunale come sede della manifestazione. "Il Parco Comunale è un luogo rigenerato, un luogo di incontri, di aggregazione, pensato per le famiglie e per ospitare grandi eventi. È una scelta vincente per Marano Principato e per la comunità intera."

L’ASD Marano Principato Futsal si conferma così come una realtà dinamica e attenta alle esigenze del territorio, non solo nel mondo del futsal ma anche attraverso iniziative sportive trasversali che promuovono la partecipazione attiva e l'inclusione.