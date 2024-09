Terribile incidente a Villapiana, scontro auto-scooter: grave un 20enne trasportato a Cosenza con l'elisoccorso

Un terribile incidente si è verificato a Villapiana Lido sul tracciato della vecchia SS 106. Uno scontro tra un auto e uno scooter in cui ha avuto la peggio un giovane di 20 anni (che viaggiava in sella allo scooter). rimasto gravemente ferito.

Sul posto si è recato il 118 Suem medicalizzato del punto emergenza territoriale di Cassano allo Ionio, ma in virtù delle condizioni gravi del giovane è stato tempestivamente attivato l'elisoccorso per il trasferimento in ospedale a Cosenza.

Sul posto gli agenti della polizia locale e la polizia stradale per i rilievi del caso.