Criticità all'ospedale spoke di Castrovillari, il Comitato scende di nuovo in piazza

Al via una robusta campagna di sensibilizzazione della cittadinanza per raccogliere la massima adesione in vista della manifestazione che si terrà all’Asp di Cosenza. I rappresentanti della associazioni di volontariato “Avo”, “Amici del Cuore”, “Medici Cattolici”, “Famiglie Disabili”, “Solidarietà e Partecipazione”, sono scesi materialmente in strada, in particolare in piazza Municipio e presso la chiesa di San Girolamo, per sensibilizzare la popolazione di Castrovillari e del territorio in vista della grande manifestazione dell’11 ottobre prossimo, promossa ed organizzata dalle associazioni aderenti al Comitato che da quasi 10 anni si batte per il diritto alla salute nell’area del Pollino, Esaro e Sibaritide. La partenza dei manifestanti è stata fissata nei pressi del liceo Classico “G. Garibaldi”. Nello scorso fine settimana si sono svolti due volantinaggi per le strade di Castrovillari, durante i quali i rappresentanti delle associazioni hanno iniziato a diffondere le informazioni riguardanti la manifestazione, le sue motivazioni e i suoi obiettivi. Il redigendo “Atto Aziendale” dell’ASP, infatti, per le associazioni e i suoi rappresentanti rappresenta la «pietra angolare su cui costruire la Sanità futura dell’intera provincia di Cosenza. Non è perciò immaginabile che si possa, da parte della Direzione dell’Asp di Cosenza, continuare con decisioni e scelte che vedono l’ospedale Spoke di Castrovillari e di tutto il territorio che naturalmente vi fa capo, penalizzati e discriminati rispetto ad altre aree geografiche».