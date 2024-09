Elezioni comunali a Rende, l’attesa dei commissari: i dubbi sulla data del voto saranno sciolti entro 10 giorni

"Siamo in attesa”. È questo il pensiero esplicitato dal commissario Santi Giuffrè dopo che la Prefettura di Cosenza ha ufficialmente firmato il decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Il prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, come anticipato da Gazzetta da giorni, indica nei giorni del 17 e 18 novembre 2024, con possibile turno di ballottaggio fissato domenica 1 e lunedì 2 dicembre 2024. Saranno circa 35 mila i cittadini rendesi chiamati alle urne, per scegliere il nuovo sindaco dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose seguito all’operazione Reset, scattata su ordine della Dda di Catanzaro l’1 settembre 2022.

Sull’ipotesi del voto era arrivata nelle scorse ore l’accelerazione del Viminale. Sul voto amministrativo, pesa anche l’incognita referendum per la città unica: i primi giorni di febbraio 2025 potrebbe essere il periodo giusto per la consultazione indetta da parte di Roberto Occhiuto, ma anche su questa decisione pende un pronunciamento giuridico, ovvero il ricorso al Tar che arriva proprio dal comitato cittadino di Rende. Si vota dunque? Impossibile rispondere, al momento. Perché è direttamente il ministero, adesso, a dover decidere. Qualcuno ritiene che la scelta possa avvenire nei prossimi dieci giorni. Non oltre. Ecco, allora, l’attesa di Giuffrè, Correale ed Albertini. La loro relazione e tutto ciò che la triade ha inteso riportare, nero su bianco, nelle pagine consegnate al prefetto sono propedeutiche alla scelta romana. Tecnica, non politica. Quest’ultima, invece, ormai è dichiaratamente in campagna elettorale. Il voto a novembre - i tempi tecnici sussistono tutti - oppure a gennaio, ad inizio anno, poco importano gli addetti ai lavori ed i possibili protagonisti della “scalata” al Comune.