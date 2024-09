Mendicino, disinfestazione programmata per il contrasto alla Febbre del Nilo

«È con grande attenzione che, in sinergia con l’Assessore Carlo Natoli, sto monitorando la situazione della Febbre del Nilo nel nostro territorio. La salute dei cittadini è la nostra priorità principale e, per questo motivo, abbiamo deciso di avviare un intervento di disinfestazione mirato per prevenire la diffusione di questa malattia».

A dichiararlo è il Sindaco di Mendicino Irma Bucarelli, che - a seguito dei recenti allerta riguardanti la presenza del virus West Nile nel cosentino - di concerto con l’Assessore alle politiche sanitarie Carlo Natoli, ha emanato apposito avviso di disinfestazione su tutto il territorio comunale per oggi – 25 settembre 2024, a partire dalle h. 23:30.

L'iniziativa fa parte di un'azione preventiva per garantire la salute pubblica e tutelare la comunità da potenziali rischi legati alla febbre del Nilo e l’intervento interesserà in particolare le aree verdi, i parcheggi, le zone umide e altre aree a rischio di proliferazione di zanzare, vettori di trasmissione del virus.

Si raccomanda ai cittadini di limitare le attività all'aperto durante le fasi di disinfestazione e di seguire alcune semplici precauzioni:

1. Tenere porte e finestre chiuse durante l'intervento.

2. Evitare di sostare in spazi aperti finché non sarà completato il trattamento.

3. Coprire eventuali alimenti e oggetti sensibili che si trovano all'esterno.

La febbre del Nilo può rappresentare un serio rischio per la salute pubblica, soprattutto per le persone più fragili. Pertanto, è fondamentale intervenire tempestivamente per ridurre il numero di zanzare, vettori principali della malattia, ma – ha aggiunto Irma Bucarelli - « è altrettanto importante che i cittadini collaborino, contribuendo a mantenere l’ambiente pulito e segnalando eventuali focolai di acqua stagnante. Insieme possiamo proteggere la nostra comunità. Invitiamo tutti a rimanere informati, ad adottare comportamenti preventivi e a contattare il comune per qualsiasi segnalazione utile. Solo lavorando insieme possiamo contrastare efficacemente questa minaccia».

Il Sindaco ha infine assicurato che l’Amministrazione Comunale continuerà a monitorare la situazione e a promuovere iniziative utili per la tutela della salute pubblica.