Rassegna stampa 25-09-2024 edizioni Calabria

CRONACA Reggio, raid criminale sul lungomare: minorenne aggredito picchiato e rapinato Bovalino, lite conclusa da una coltellata. Il ferito è un 66enne di Natile Cosenza, morte di Bergamini: conclusi gli interventi dei legali di parte civile Palizzi, la Tringali non si dà pace. “Sbalordita e amareggiata” Gioia Tauro, messa in sicurezza del Budello. Dopo la foce, tocca agli argini Il treno si ferma a Sibari: niente bus per Crotone Taxi a Reggio, più stalli riservati e nuovi servizi. “Così cambierà il sistema di mobilità”

IN EVIDENZA La “protezione” della ’ndrangheta per gli imprenditori piemontesi Crotone: aste truccate, usura e ’ndrangheta. Quattro condanne e dieci assoluzioni Reggio, ferimento Mangiola a Ravagnese. La Procura ha chiuso le indagini Catanzaro, parco Romani nelle sabbie mobili. “Si ascolti chi vi ha investito soldi” Reggio, emergenza scuole: silenzi e disagi Dalle strade alle… scrivanie: a Cosenza vigili spariti e traffico nel caos

CALABRIA Troppi i sindaci calabresi in carica? La Regione “tifa” per una riduzione

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

POLITICA

La Dc si rimette in gioco. Tassone e Ranieli a capo del progetto in Calabria

Cosenza “Città unica”, Bevacqua (Pd): «Posizioni strumentali»

Elezioni comunali a Rende, l’attesa dei commissari: i dubbi sulla data del voto saranno sciolti entro 10 giorni

Nuova provincia della Sibaritide, Acciardi: d’accordo come 30 anni fa

S. Giorgio Morgeto, sabato approda in aula la decadenza di Valerioti

IL SOGNO

Taverna sfoggia il meglio e si candida a Capitale italiana della Cultura 2027