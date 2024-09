Calabria, l’allarme di Confartigianato: gl’imprenditori invecchiano

La Calabria per ora lotta. E resiste. Ma invecchia, si consuma in fretta e sparisce un pezzo alla volta. Non si tratta, però, più solo di impoverimento all’anagrafe tra culle vuote, servizi pubblici poco competitivi, emigrazione giovanile e invecchiamento dei residenti. La tempesta demografica rischia di far calare il sipario anche su intere porzioni dei settori produttivi tradizionali che sono il motore dell’economia. L’Artigianato, in particolare, mostra pericolosi segnali di smottamento. Il mancato turn over alla guida delle imprese sta generando una classe imprenditoriale sempre più anziana. Lo spiega Confartigianato preannunciando un incontro di formazione per il 2 ottobre: «La profonda crisi che sta determinando l’invecchiamento della popolazione interessa anche gli imprenditori, con un aumento della quota di imprese gestite da senior con 60 anni ed oltre. Il progressivo invecchiamento della classe imprenditoriale rende strategico per l’economia calabrese e, più in generale, per quella italiana il passaggio generazionale nelle imprese, una fase particolarmente critica nella vita dell’azienda che, insieme al trasferimento del controllo all’interno della famiglia, innesca profondi processi di trasformazione strutturale dell’impresa».