Dichiarazioni dei redditi in bianco per nascondere guadagni milionari: sequestrati 1,7 milioni a un'impresa edilizia di Amantea

I finanzieri del Comando Provinciale Cosenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di beni per oltre 1,7 milioni di euro emesso dal G.I.P. del Tribunale di Paola, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un imprenditore di Amantea per l’ipotesi di reato di “infedele dichiarazione”.

Le attività d’indagine, volte anche a valorizzare le risultanze emerse in seguito ad una verifica fiscale svolta dai finanzieri della Tenenza di Amantea, hanno consentito di ricostruire l’ammontare esatto delle imposte evase dal rappresentante legale di un’impresa operante nel settore edile, il quale ha presentato dichiarazioni fiscali non veritiere, o addirittura “in bianco”, al fine di occultare al fisco redditi d’impresa milionari.

In seguito all’accertamento delle condotte evasive poste in essere, sono stati sottoposti a vincolo disponibilità finanziarie, quote societarie, cinque immobili, sette veicoli e due orologi di pregio, per un valore complessivo di oltre 1,7 milioni di euro.