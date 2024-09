Potabilizzatore Laghi di Sibari, parla il Comune: "La politica resti fuori dalla gestione del complesso nautico"

Su quanto abbiamo trovato all’interno del potabilizzatore dei Laghi di Sibari non temiamo smentite.

Così l'amministrazione comunale in risposta al comunicato diffuso ieri da AssoLaghi contenente le presunte precisazioni e smentite ma la sensazione è che molte cose non tornino e che la verità stia da un’altra parte.

In primis in merito all’accusa di aver gestito l’impianto in maniera inadeguata e di averlo tenuto in pessime condizioni. È bene precisare che l’amministrazione comunale non ha accusato nessuno ma, d’accordo con i tecnici specializzati esterni ai quali il Comune di Cassano si è affidato, è stato descritto uno status quo. In questi casi bisognerebbe ridursi al silenzio e affidarsi a chi è competente perché non si tratta di un giudizio politico (come qualcuno vuol far passare) ma tecnico.

La questione, d’altronde, appare semplice: lo stesso comunicato di AssoLaghi parla di “sufficiente efficienza” nel funzionamento dell’impianto. I conti, appunto, non tornano: era la fine di giugno del 2021 (oltre tre anni fa) quando venne emanata una ordinanza firmata dal sindaco Giovanni Papasso con la quale si disponeva «il divieto di utilizzo dell’acqua ad uso potabile dei Laghi di Sibari e ha ordinato all’associazione Laghi di Sibari, in qualità di proprietario e gestore della rete idrica, di approfondire la situazione e fare di tutto affinché la stessa rientri e l’acqua ritorni ad essere potabile. La misura si era resa necessaria perché, a seguito di una serie di controlli, il contenuto di azoto ammoniacale nell’acqua, è risultato superiore al valore limite stabilito dalla legge». Un atto, questo, invecchiato male perché, ancora oggi, permangono le stesse condizioni e, dai primi sopralluoghi, è emerso chiaramente come, nella sostanza, di questi interventi che dovevano essere attuati non c’è traccia. Parlare di “sufficiente efficienza” quando non sono stati fatti interventi e quando continua a permanere la non potabilità dell’acqua ci sembra un po’ oltraggioso nei confronti di cittadini e residenti. Al di là delle questioni terminologiche la verità è questa: dopo oltre tre anni l’acqua non è potabile e da un primo sopralluogo interventi recenti non sembrano esserne stati fatti. L’onestà intellettuale è massima: abbiamo detto diverse volte che daremo notizia in modo dettagliato delle risultanze della relazione che consegneranno gli esperti nei prossimi giorni.