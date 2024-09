Cosenza, veicoli a passo di lumaca su un percorso di 700 metri

Auto a passo di lumaca tra Campagnano e via Marconi, la strada che passa davanti alla sede Rai. Accadeva già in passato, di pomeriggio, ma anche in altri orari della giornata, ma la situazione è peggiorata da lunedì scorso. Da quando, cioè, sono partiti i lavori di realizzazione di una nuova rotatoria, all’uscita del tunnel che collega piazza Europa al tratto iniziale di via degli Stadi. Sono stati istituiti dei percorsi alternativi, ma il traffico non defluisce come dovrebbe, e specie nelle ore di punta si formano lunghe code in entrambe le direzioni. L’apertura del cantiere ha causato disagi inevitabili nell’area circostante e ieri pomeriggio per attraversare via Marconi e raggiungere la zona dello svincolo autostradale di Cosenza Sud (circa 700 metri) c’è voluto più di un quarto d’ora quando servirebbero al massimo 5 minuti! Nella zona dove sono partiti i lavori della rotatoria soffrono i commercianti, quelli isolati soprattutto, dalla fascia di delimitazione attivata dalla Polizia municipale. Ma anche le altre attività vicine stanno riscontrando problemi. «I lavori annunciati ad aprile sarebbero dovuti partire prima dell’estate», afferma il titolare di un esercizio commerciale, «invece abbiamo aspettato l’inizio dell’anno scolastico che già di per sé mobilita centinata di persone tra le 7 e le 8 e tra le 13 e le 14. Inoltre, il Comune ha atteso lo svolgimento del doppio turno casalingo del Cosenza calcio e si sono perse altre due settimane (in occasione delle partite scatta spesso l’ordinanza di chiusura di viale Magna Grecia e via degli Stadi rimane l’unico percorso per veicoli e pedoni: contro il Sud Tirol si giocherà di domenica, ma in occasione delle gare successive di sabato non vorremmo essere nei panni degli automobilisti che dovranno raggiungere il “Marulla”: ndr). Speriamo che i lavori durino poco. Gli affari vanno male».